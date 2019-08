Die US-Notenbank senkte die Leitzinsen wie erwartet zum ersten Mal seit zehn Jahren um 25 Basispunkte, und die EZB dachte laut über niedrige Zinsen und ein mögliches Anleihenkaufprogramm nach.

Die US-Notenbank senkte die Leitzinsen wie erwartet zum ersten Mal seit zehn Jahren um 25 Basispunkte, und die EZB dachte laut über niedrige Zinsen und ein mögliches Anleihenkaufprogramm nach. Doch die Marktteilnehmer hatten mit mehr gerechnet.

Die internationalen Aktienmärkte zeigten im Juli ein gemischtes Bild. In Europa verzeichnete rund die Hälfte der Aktienmärkte ein negatives Ergebnis, darunter der deutsche Aktienindex mit einem Minus von -1,69%. Der breite europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 wies dagegen mit 0,23% ein leichtes Plus vor. In den USA stieg der S&P-500-Index um 3,42% auf ein neues Allzeithoch, der Hang-Seng-Index (Hongkong) fiel dagegen um -0,88% zurück. Der weltweite Aktienindex MSCI World verbuchte im Juli ein Plus von 2,51% - alle Index-Angaben auf Euro-Basis.