Disney: Wer jagt wen?

Auch wenn es noch einige Monate hin ist: Der November könnte in einem Wachstumssegment zu den heißesten Monaten in diesem Jahr an der Börse werden. Denn die Konturen werden immer klarer, wie der zukünftige Wettbewerb im boomenden Video-Streaming aussehen könnte.

Bekannt ist schon, dass der Unterhaltungsgigant Disney mit einem eigenen Streaming-Angebot namens Disney+ ab Startdatum 12. November dem bisherigen Marktführer Netflix auf die Pelle rücken will. Wobei es nicht einmal um die 6,99 Dollar je einfaches Abo geht, sondern um ein Bundle mit Disney+, dem Sportkanal ESPN und dem zweiten Streaming-Dienst Hulu, das für knapp 13 Dollar angeboten werden soll und damit in direkte Preiskonkurrenz geht zum Netflix-Bestseller, mit dem man parallel auf zwei Geräten gleichzeitig schauen kann.