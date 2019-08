Nachdem es beim GBP/USD nun monatelang bergab ging, lohnt sich nun erneut ein genauerer Blick auf das Währungspaar. Denn verschiedene "Vorfilter" sind nun bullish und zeigen eine potenzielle Gegenbewegung an. Dazu zählt z.B. der wöchentlich erscheinende Commitment of Traders Report (kurz: CoT-Report), welcher die Handelspositionen der anzeigenpflichtigen Marktteilnehmer enthält. Die bedeutende Gruppe der Commercials (die professionellen Hedger) haben zuletzt ihre Long-Positionierung deutlich erhöht, was positiv zu werten ist. Das Sentiment als zweiter Vorfilter ist - nicht zuletzt durch die politische Unsicherheit - enorm eingetrübt. Da das Sentiment jedoch als Kontraindikator zu interpretieren ist, ist auch hier eine bullische Tendenz zu erkennen. Und auch der saisonale Verlauf hellt sich so langsam wieder auch, auch wenn der August noch mit zu den schwächeren Monaten beim GBP/USD gehört.

Unterstützt wird die positive Erwartungshaltung des britischen Pfundes gegenüber des US-Dollars durch die Charttechnik, denn zuletzt konnte das Währungspaar den Abwärtsdruck an der wichtigen Unterstützung um 1,1987 US-Dollar stoppen und kann sich seitdem etwas "fangen".