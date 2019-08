flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex setzte am Dienstag nach zwei Tagen der Stärke etwas zurück. Zum Xetra-Handelsschluss notierte der DAX mit einem Minus von 0,55 Prozent bei 11.651,18 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur rund 2,51 Mrd. Euro. Auch die restlichen europäischen Leitindizes wiesen allesamt Kursverluste auf. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 3.350,23 Punkten. Viele volkswirtschaftliche Daten standen am Dienstag nicht zur Marktbewertung an. Am frühen Morgen wurden um 08:00 Uhr die deutschen Erzeugerpreise für den Juli ausgewiesen. Das Plus von 01 Prozent überraschte wenigstens die erwarteten 0,0 Prozent, doch diese News blieben parallel zur vorbörslichen Eröffnung recht wirkungslos. Aus den USA standen noch vor der US-Börseneröffnung Quartalszahlen des Dow Jones-Konzerns Home Depot zur Veröffentlichung an. Home Depot überraschte mit einem Gewinn je Aktie von 3,17 US-Dollar, doch lag mit einem Umsatz von 30,8 Mrd. US-Dollar unterhalb der Konsensschätzungen der Analysten. Die Aktie haussierte als einziges Dow Jones-Wertpapier am Dienstag. Tagesgewinner im Dow Jones. Vor allem die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar wirkte sich zusätzlich beflügelnd aus. Auch der US-Einzelhändler Kohl´s legte sein aktuelles Quartalszahlenwerk vor. Kohl´s wies einen höher als erwarteten Gewinn je Aktie von 1,55 US-Dollar bei einem besser als prognostizierten Umsatz in Höhe von 4,43 Mrd. US-Dollar aus. An der Wall Street legten die Aktienindizes nach den zweit starken tagen (Freitag und Montag) eine Atempause ein. Außerdem wartet man offenbar auf das anstehende Notenbanktreffen in Jackson Hole, dass am Donnerstag beginnt. Eine Rede von Fed-Chef Powell stehet für den Freitag auf der Agenda. EZB-Chef Mario Draghi wird nicht zum Notenbankertreffen reisen, er wird gleich von drei EZB-Notenbankern, nämlich Herrn Cœuré, Herrn Lane und Frau Lautenschläger gebührend vertreten. Die drei führenden US-Indizes schlossen unterdessen allesamt mit leichten Kursverlusten.

Am Mittwoch werden um 10:30 Uhr Daten zum öffentlichen Finanzierungsbedarf für den Juli aus Großbritannien erwartet. Am Nachmittag stehen zum Beispiel um 16:00 Uhr aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser für den Monat Juli und um 16:30 Uhr die wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten zur Bewertung an. Schließlich wird um 20:00 Uhr auf die Ausgabe des FOMC-Sitzungsprotokolls der Sitzung vom 31. Juli 2019 zu achten sein. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne Analog Devices, Target, Lowe´s Companies, Nordstrom und Synopsis von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Mittwoch kurz vor dem jeweiligen Handelsende noch uneinheitlich. Die US-Futures notierten durchweg mit leichten Kursgewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.666 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex verlor am Dienstag 0,55 Prozent und beendete den Xetra-Handel mit 11.651,18 Punkten. Ausgehend vom Jahrestief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 20. August 2019 ei 11.764,93 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 11.765 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.837/11.882/11.955/12.073 und 12.146 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.574/11.516/11.457/11.384 und 11.266 Punkten in Betracht.





