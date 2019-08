Canopy Growth: Aktie unter Druck

Canopy Growth vermeldete kürzlich die Ergebnisse für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2020 (gleichbedeutend mit dem Juni-Quartal). Weder umsatz- noch ergebnisseitig konnten die Zahlen dem Ewartungsdruck standhalten und so kam es, wie es kommen musste: Die Enttäuschung der Anleger schlug sich in der Kursentwicklung nieder.



Damit hat sich auch die charttechnische Verfassung der Aktie im Vergleich zu unserem letzten Kommentar vom 30.07. nachhaltig eingetrübt. Damals hieß es noch u.a. „[…]Der Aktie mangelte es letzten Endes aber an Aufwärtsdynamik. Die 48,0 CAD erwiesen sich diesbezüglich als Spielverderber. Sie limitierten diverse Vorstöße auf der Oberseite. Insofern wäre die Rückkehr über die Zone 48,0 / 50,0 CAD ein erster wichtiger Baustein in Sachen erfolgreicher Bodenbildung. Unterhalb von 48,0 CAD besteht unverändert das Risiko, dass die Korrektur noch einmal Fahrt aufnehmen könnte… Ein Test der Zone 40,0 / 35,0 CAD ist noch nicht vom Tisch.“

Die leise Hoffnung auf einen Boden im Bereich von 45,0 CAD zerschlug sich mit den Zahlen. Mittlerweile hat sich dieser Bereich als veritable Widerstandszone etabliert. Unser bereits des Öfteren an dieser Stelle skizzierte Szenario (ein Test der Zone 40,0 / 35,0 CAD) ist in vollem Gange. Die 35,0 CAD stehen nach dem Verlust der 40,0 CAD nun im Feuer! Die Bewegung ist bereits deutlich überverkauft, doch mit Blick auf die aktuelle Bewegungsdynamik steht zu befürchten, dass die 35,0 CAD nicht halten könnten. In diesem Falle könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 30,0 CAD ausdehnen.