flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold steht und fällt neben den Ereignissen in Sachen Handelskonflikt hauptsächlich mit der neu eingeschlagenen Zinsrichtung, nämlich der gen Süden. Auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole wird Fed-Chef Jerome Powell aller Voraussicht nach den Weg für eine weitere Zinssenkung im September bereiten. Eine Reihe von Investmentbanken gehen in den nächsten Monaten bis über den Jahreswechsel mindestens noch von zwei bis drei weiteren Zinssenkungsschritten aus. Dies würde Gold wohl definitiv weiterhin „glänzen“ lassen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Hoch des 13. August 2019 bei 1.535,08 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 13. August bei 1.480,08 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände lägen bei 1.514,07/1.522,09/1.535,08 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.548,07/1.556,10/1.569,06 und 1.577,07 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1.493,06 und 1.480,08 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1.472,05/1.467,09/1.459,09 und 1.446,09 US-Dollar in Betracht zu ziehen.





flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...