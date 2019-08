5 grandiose Blue-Chip-Aktien, die du sofort kaufen kannst

Beim Investieren wollen fast alle das Gleiche: große Gewinne bei geringem Risiko. Blue-Chip-Aktien können diese Kombination durch Unternehmen liefern, die sich in einigen der profitabelsten Branchen der Weltwirtschaft als Marktführer etabliert haben. Aufgrund ihrer Dominanz in ihren jeweiligen Nischen verfügen Blue-Chip-Aktien in der Regel über Wettbewerbsvorteile, die in weitere Wachstumschancen einfließen können. Doch die meisten Blue-Chip-Aktien haben auch eine lange Vergangenheit, in der sie ihre Überlebensfähigkeit in guten wie in schlechten Zeiten unter Beweis gestellt haben. So vermeiden sie die Probleme, denen schwächere Rivalen oft ausgesetzt sind – und die oft genug zum Ende von Unternehmen geführt haben.

Nicht jeder ist sich über die genaue Definition einer Blue-Chip-Aktie einig. Einige geben die Definition, welche Aktien als Blue Chips gelten, an S&P Dow Jones Indices weiter. Die sind für die Erfassung der 30 Aktien des Dow Jones Industrial Average (WKN: 969420) verantwortlich. Es ist sicherlich so, dass fast jede Dow-Komponente hart gearbeitet hat, um die Zulassung zum ehrwürdigen Börsen-Benchmark zu erhalten, und die Liste umfasst die Marktführer vieler namhafter Branchen. Deswegen finden sich in unseren Top 5 auch Mitglieder des Dow Jones Industrial Average.