Der Japanische Yen ist in diesen Tagen der (heimliche) Favorit am Devisenmarkt. Er behauptet sich gegen den US-Dollar und treibt den Euro vor sich her. Die exportorientierten Wirtschaftszweige Japans wird die Yen-Stärke zwar nicht freuen, doch der geneigte Anleger findet derzeit am Devisenmarkt vergleichsweise klare Konstellationen in Währungspaaren mit Yen-Beteiligung vor.

Seit geraumer Zeit thematisieren wir an dieser Stelle die Schwäche der Gemeinschaftswährung gegen den Yen. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 31.07. u.a. „[…] Der Euro steht gegen den Yen unter massiven Druck. Um für Entlastung zu sorgen, muss die Gemeinschaftswährung über die 123,7 JPY. Bis dahin sind etwaige Erholungsbewegungen als der sprichwörtliche „Sturm im Wasserglas“ einzuordnen. Oberhalb von 123,7 JPY ist jedoch eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Unterseite könnte sich mit dem Bruch der 120,0 JPY die Falltür in Richtung 115,0 JPY öffnen. Dieser massiven Unterstützung vorgelagert liegen weitere potentielle Haltebereiche bei 118,0 JPY und 116,0 JPY.“



Zum damaligen Zeitpunkt notierte der Euro noch bei knapp 121 JPY. Es folgte der Bruch der eminent wichtigen 120er Unterstützung. Aktuell ist EUR/JPY in den skizzierten Zielbereich von 118,0 / 116,0 JPY eingedrungen. Ein Test der nächsten relevanten Unterstützung bei 115,0 JPY nimmt demnach Form an; auch wenn mit Blick auf die deutlich überverkaufte Lage verstärkt mit Gegenbewegungen zu rechnen ist. Doch es gilt weiterhin: Erst eine Bewegung über die 123,7 JPY würde zu einer nachhaltigen Entlastung für den Euro führen. Mittlerweile wäre bereits das Erreichen der 120,0 JPY aus Sicht des Euro bereits ein „Meilenstein“.

Kurzum: Die jüngsten für den Euro relevanten Konjunktur- und Preisdaten waren alles andere als aufbauend. Hinzu kommen die politischen Themenfelder Brexit und die Lage in Italien. Derzeit spricht wenig für ein rasches Comeback des Euro; aber womöglich liegt genau darin seine Chance.