Trump will Grönland und 100 Basispunkte

US-Präsident Donald Trump hat diese Woche Großes vor: Er ließ über den Nachrichtendienst Twitter verlauten, dass die US Notenbank Fed um Ihren Vorsitzenden Jerome Powel die Leitzinsen nicht nur leicht (wenn überhaupt) senken sollte, sondern gleich um 100! Basispunkte, also ein volles Prozent. Ein unmöglich zu realisierender Zinsschritt eigentlich.

Was er sich von so einer Forderung erhofft ist klar. Er versucht Einfluß auf die politisch unabhängige Fed zu nehmen und übt weiter Druck auf den von ihm selbst ernannten Fed Chef Powell aus. Trump versucht den Schwarzen Peter einer möglichen Wirtschaftsabschwächung im Vorfeld von sich weg und hin zur Fed zu schieben. Der US-Präsident ist bekanntermaßen ein Mann der Aktienmärkte und ließ sich in der Vergangenheit regelmäßig bei neuen Höchstständen von Dow Jones feiern. Im Umkehrschluss muss er dann aber auch für eine mögliche Rezession geradestehen.

Man kann davon ausgehen, dass die Fed bei Ihrer nächsten Sitzung am 17. Und 18 September die Zinsen nicht um 100 Basispunkte senken wird, aber jeden Investor sollte klar sein, dass Trump alles versuchen wird die Aktienmärkte wieder nach oben zu treiben, um sein Gesicht nicht zu verlieren.