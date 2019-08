Sie sollten wissen: Die Entwicklung von Ölaktien ist bis zu einem gewissen Grad abhängig von der Entwicklung des Ölpreises. Und der Preis für ein Fass Brent-Öl stürzte Anfang August deutlich unter die Marke von 60 US-Dollar. Die Märkte sorgten sich, dass der nun schon seit über einem Jahr schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China der weltweiten Konjunktur in hohem Maße schaden könnte. Was die Öl-Nachfrage empfindlich verringern würde. In den vergangenen Handelstagen konnte sich der Ölpreis aber wieder Richtung 60-Dollar-Marke erholen. Grund: Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen seitens der Notenbanken lassen die Märkte wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft schauen.

Günstige Bewertung