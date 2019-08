Allerdings ist bekanntlich auch immer Schatten, wo auch Licht ist. So konnte das Unternehmen trotz dem höheren Verkauf der Policen keinen entsprechenden Gewinnsprung erzielen. Im Hinblick auf den ordentlichen Umsatzanstieg gelang unter dem Strich leider nur ein kleines Gewinnplus von 0,8 Prozent. So hatte der Versicherungskonzern auf der Kostenseite vor allem mit Unwettern zu kämpfen. Vor allem Hagel und Sturm im Frühling belasteten das Ergebnis um 273 Mio. Euro. Damit sieht das Unternehmen auch für das Gesamtjahr aktuell kein nennenswertes Gewinnwachstum.

Charttechnisch sehr interessant!

Charttechnisch sieht der Titel aktuell aber dennoch interessant aus. So gab die Aktie infolge der jüngsten Abschwächung bis in die Region um rund 195 Euro an Wert ab. Dort hatte der Titel bereits in den vergangenen Monaten immer wieder eine Unterstützung markiert, die auch dieses Mal halten sollte. Von diesem Niveau aus, könnte der Wert dann eine erneute Erholung starten, die womöglich ähnlich geradlinig wie die ausfällt, die bereits im Juni zu beobachten war. Damals erreichte der Kurs nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung bei rund 195 Euro im Anschluss den Bereich um etwa 220 Euro, der auch aktuell weiterhin als Widerstand zu werten ist.

Mittelfristig weiterer Anstieg möglich

Auch bei einer längeren Betrachtung fällt auf, dass sich der Titel seit dem Tief nach der Finanzkrise in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal befindet, an dessen unterer Begrenzungslinie sich der Kurs aktuell befindet. Interessanterweise liegt diese untere Begrenzungslinie derzeit nur knapp unter dem bereits erwähnten Support bei etwa 195 Euro. Sollte diese Region daher einem erneuten Test standhalten, wäre auch der langfristige Aufwärtstrendkanal weiterhin intakt, so dass zumindest mittelfristig die Richtung dann wieder nach oben zeigen sollte. Würde der Unterstützungsbereich allerdings nicht halten, dürfte zunächst eine weitere Abschwächung die Folge sein, weshalb sich in dieser Region eine Absicherung anbieten würde. Sollte es hingegen zu einem erneut erfolgreichen Test der Unterstützungszone um rund 195 Euro mit anschließender Erholung kommen, würde sich dies beispielsweise mit einem Faktorzertifikat auf die Allianz-Aktie mithandeln lassen, das mit einem konstanten Hebel von 4 versehen ist (WKN VF4YR6)