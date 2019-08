Der eigentlich moderate Rücksetzer hat aber bei den Anlegern zu einer deutlichen Stimmungseintrübung geführt.

Freitag, 16. August 2019 -Die von US-Präsident Trump am 1. August verkündete neue Runde an Strafzöllen auf chinesische Importgüter (ab September: 10% auf ein Volumen von etwa 300 Mrd. US-$) war der Startschuss für eine globale Aktienmarktkorrektur. Gemessen am historischen Hochstand der US-Leitbörse vom 26. Juli verlor der S&P 500 zwischenzeitlich bis zu 6,7%. Dieser vor dem Hintergrund der im laufenden Jahr sehr positiven Marktentwicklung eigentlich moderate Rücksetzer hat aber bei den Anlegern zu einer deutlichen Stimmungseintrübung geführt. Dies zeigen u.a. die Umfragen bei privaten (American Association of Individual Investors) und institutionellen Anlegern (Global Fund Manager Survey), die stark gestiegene Nachfrage nach Absicherungsgeschäften (Verkaufsoptionen) und der sprunghafte Anstieg der impliziten Volatilität (VIX-Index). Verständlich werden diese weltweit zu beobachtenden mentalen Bremsspuren im Kontext der anhaltenden (geo-) politischen Unsicherheiten und der durch die teilweise inverse Zinsstrukturkurve gespeisten Sorgen um die Konjunktur. Vereinzelte positive Meldungen werden mit teilweise sehr kräftig ausfallenden Rückkäufen belohnt, wie am Dienstag nach der überraschend angekündigten Teilaussetzung der neuen US-Strafzölle zu beobachten war. Unserer Einschätzung nach sind diese Aufholbewegungen aber primär taktischen Positionsanpassungen zu verdanken und nicht als Vorboten eines wieder generell freundlichen Börsenklimas zu interpretieren.

Vermutlich keine neuen Signale von der Geldpolitik

Kommenden Mittwoch steht das Protokoll der letzten Fed-Sitzung zur Veröffentlichung an. Die US-Notenbank hatte am 31. Juli die erwartete Leitzinssenkung verkündet, die überzogenen Hoffnungen auf eine Senkung um 50 Basispunkte erfüllten sich allerdings nicht. Die sich deutlich abzeichnende geldpolitische Lockerung war von den Finanzmärkten schon im Vorfeld „gefeiert“ worden, die Verkündung setzte dann keine neuen Impulse mehr frei. U.E. dürfte dies auch für das Sitzungsprotokoll gelten, zumal die Lagebeurteilung des FOMC durch die handelspolitischen Entwicklungen überholt wurde. Am Donnerstag beginnt dann in Jackson Hole das von der Federal Reserve Bank of Kansas City ausgerichtete internationale Notenbanker-Treffen. In der Vergangenheit waren hier auch schon wichtige geldpolitische Weichenstellungen angedeutet worden, in den letzten Jahren war das Treffen aber wieder stärker vom akademischen Austausch geprägt. Teilnehmer und Vorträge sind bislang noch nicht bekannt, nur das übergeordnete diesjährige Thema („Challenges for Monetary Policy“), marktrelevante Impulse erwarten wir nicht.