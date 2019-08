Deutsche Anleihen starten schwach - Bund begibt 30-jährige Anleihe mit Nullzins

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 178,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen betrug minus 0,67 Prozent und bewegte sich damit in der Nähe ihres unlängst erreichten Rekordtiefs von minus 0,72 Prozent.

In Italien stiegen die Anleihekurse am Mittwochmorgen dagegen leicht an. Am Dienstag hatte Premierminister Giuseppe Conte seinen Rücktritt eingereicht und die populistische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung für beendet erklärt. Jetzt ist es an Staatspräsident Sergio Mattarella zu entscheiden, ob eine Übergangsregierung installiert wird oder Neuwahlen folgen.