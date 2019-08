Nebenwertefonds im Porträt: „Beneteau war die größte Enttäuschung“

Entscheidend sind zudem unsere Treffen mit dem Management. Auf unserer europaweiten Suche nach vielversprechenden Wachstumsprojekten treffen wir systematisch die Top-Manager der infrage kommenden Unternehmen. Anlageentscheidungen werden dann gemeinsam im Team getroffen, wozu alle drei Fondsmanager und die beiden Analysten ihre Meinung beitragen. Die Gewichtung einer Position hängt vom Aufwärtspotenzial und der Typologie der Unternehmen ab. Werte mit erkennbarem Wachstum, die den Kern des Portfolios bilden, haben Gewichtungen zwischen 3 und 5 Prozent, zyklische Werte und disruptive Projekte haben Gewichtungen von höchstens 2 Prozent.Was war Ihr größter Erfolg seit Jahresbeginn?Berros: Zum Jahresende 2018 beschlossen wir, unser zyklisches Engagement vor dem Hintergrund der sich abschwächenden Weltwirtschaft deutlich zu reduzieren. Im Gegenzug verstärkten wir unsere Anlagen in Werten mit erkennbarem Wachstum wie Cellnex, Worldline, Interxion und so weiter. Diese Entscheidung war für den Fonds sehr vorteilhaft und erklärt zum Teil die Outperformance im Jahr 2019 (der Echiquier Agenor Mid Cap Europe legte seit Jahresbeginn um 25,7 Prozent zu, im Vergleich zu 15,6 Prozent für den Referenzindex, den MSCI Europe SM Cap NR.Bei der Titelauswahl leistete Sartorius Stedim den stärksten Beitrag zur Fondsperformance (Anstieg des Börsenkurses um 70 Prozent im Jahr 2019), was ausgezeichneten Geschäftsergebnissen im Jahr 2018 sowie im ersten Halbjahr 2019 zu verdanken war.Was war Ihre größte Enttäuschung?Berros: Beneteau war die größte Enttäuschung in diesem Jahr. Das Unternehmen litt unter der Abschwächung des weltweiten Marktes für Sportschifffahrt und den Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Monte Carlo Yacht. Das Ausscheiden des CEO, der bei der Einleitung einer Neupositionierung und Umstrukturierung des Konzerns gute Arbeit geleistet hatte, wirkte sich unserer Auffassung nach ebenfalls nachteilig aus. Wir haben diese Position vor Kurzem aufgelöst.Wie hat sich Ihre Anlagestrategie im Zeitverlauf entwickelt?Berros: Wir haben als Team den Fonds im Jahr 2014 übernommen. Seither haben wir ihn nach drei Prioritäten umstrukturiert: die Neuausrichtung des Fonds auf Wachstum, einer stärkeren sektoriellen und regionalen Diversifizierung und einer Verbesserung des Risikoprofils. Diese Strategie zahlte sich aus: Der Echiquier Agenor Mid Cap Europe befindet sich im ersten Dezil seiner Morningstar-Kategorie über fünf Jahre – sowohl in Bezug auf seine Performance als auch in Bezug auf sein Risiko. Über fünf Jahre erreichte seine Performance 80 Prozent im Vergleich zu 48 Prozent beim Referenzindex, mit einem geringeren Risiko. Die Änderungen haben sich demnach bis dato ausgezahlt.Was erwarten Sie für den Rest des Jahresverlaufs?Berros: Nach der Erholung der Märkte und vor dem Hintergrund der Abschwächung des weltweiten Wachstums aufgrund der Handelsspannungen zwischen China und den USA, nehmen wir heute eine relativ vorsichtige Positionierung ein. Die Barmittel des Fonds belaufen sich auf 15 Prozent und wir bevorzugen nach wie vor gute Geschäftsmodelle mit erkennbarem Wachstum, die in der Lage sind, weitestgehend unabhängig vom Konjunkturzyklus zu wachsen und langfristig hohe Rentabilitätsniveaus aufrechtzuerhalten. Die Unternehmen Cellnex, ein spanischer Betreiber von Mobilfunkmasten, und Worldline, einer der europäischen Marktführer bei elektronischen Zahlungsabwicklungen, gehören zu den Unternehmen, von denen wir in diesem Jahr am meisten überzeugt sind.