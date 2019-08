Kann die BASF-Aktie ihre Kurserholung auf 63 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Nach der Gewinnwarnung vom 9.7.19 brach der Kurs der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) um mehr als sechs Prozent ein, konnte sich aber in weiterer Folge aber wieder deutlich oberhalb der Marke von 60 Euro festsetzen. Wegen der schwächeren Entwicklung der Autoindustrie und der generellen Korrekturbewegung an den Börsen bröckelte der Kurs der BASF-Aktie in weiterer Folge wieder auf bis zu 56 Euro ab. Die Nachricht des Konzerns, die Dividende kontinuierlich steigern zu wollen und die Bekräftigung der Empfehlung der Privatbank Berenberg, die Aktie mit einem Kursziel von 68 Euro zu kaufen, können als Gründe für die jüngste Kurserholung der Aktie sein.

Kann die als stark unterbewertet eingeschätzte BASF-Aktie ihre Erholung in den nächsten Wochen zumindest auf 63 Euro fortsetzen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 25.7.19), dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.