RIPPLE: ZUERST DIE GUTE, DANN DIE SCHLECHTE NACHRICHT

Santander plant Ripple-basierte Zahlungs-App in Lateinamerika anzubieten. Klage gegen Ripple belastet weiterhin den XRP--Kurs.

Ripple sorgt mal wieder für viel Wirbel in der Krypto-Welt - sowohl positiv als auch negativ. Die gute Nachricht: Spaniens größte Bank Santander will die auf Ripple-Technologie aufgebaute Zahlungs-App One Pay FX in Lateinamerika anbieten, mit der Kunden auch Gelder kostenlos und in Echtzeit in die USA transferieren können. Die App basiert auf der xCurrent-Software, die von dem US-amerikanischen FinTech Unternehmens Ripple entwickelt wurde. Ripple ist durch ihre Kryptowährung XRP sehr bekannt, die nach Bitcoin und Ethereum auf Rang 3 der größten Kryptowährungen steht. Doch eine Klage von großen Ripple-Investoren wegen des illegalen Verkaufs von nicht-registrierten Wertpapieren bei der US-Börsenaufsicht SEC könnte für weitere Wertverluste des XRP sorgen. Den Investoren gefällt es nicht, dass Ripple Investitionen in Kooperationen und neue Projekte aus ihrem XRP-Bestand begleicht, was aus ihrer Sicht zu einer Abwertung von XRP führt. Seit Beginn des Jahres hat XRP rund 25% seines Wertes verloren. Dagegen konnten seine „großen Brüder“ Bitcoin und Ethereum deutliche Kursanstiege in 2019 verzeichnen. Gegen 10:30 Uhr MESZ notiert XRP gegenüber dem US-Dollar bei 0,2639 US-Dollar. Ende Juni erreichte XRP ein Jahreshoch bei 0,4889 US-Dollar.