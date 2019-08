Demütiges Verhalten ist wohl der Schlüssel zum richtigen Umgang mit alternden Aufschwüngen und großzügig bewerteten Aktienmärkten.

Dieser Aufschwung ist ein Zeichen für die große Widerstandskraft des amerikanischen Systems, das die Lehren aus der Lehman-Pleite und der damit verbundenen Finanz- und Wirtschaftskrise schnell gezogen und daraufhin konsequent gehandelt hat. Es zeugt auch von der enormen wirtschaftspolitischen Kompetenz, die in den amerikanischen Institutionen gebündelt ist und die auf der Welt ihresgleichen sucht. Während Europa bis heute nicht mit dem Händeringen und Schuldzuweisen fertig ist, es dabei aber nicht schafft, die grundlegende, einzig relevante Frage zu beantworten, haben die USA sich wieder aufgerichtet, ihr Krönchen zurechtgerückt und sich in den seligen Zustand der Vollbeschäftigung bei niedriger Inflation begeben.

Der wirtschaftliche Aufschwung in den USA ist seit Juli offiziell der längste der Geschichte. Das ist eine feine Sache, zu der man die Amerikaner nur beglückwünschen kann. Andere Länder waren nicht so glückhaft.

Gewiss, es gibt Schulden im System, dass es einem schwindelig werden mag. Über 1.000 Milliarden Dollar zusätzliche Schulden machen die USA, seit sie einen Immobilienfachmann als Präsidenten haben. Gewiss, es ist durchaus möglich, dass die Mittel der Zentralbanken irgendwann erschöpft sind. Ich glaube nicht, dass es ein dauerhaft haltbarer Zustand ist, dass der Preis des Geldes (nichts anderes ist der Zins) nahe Null liegt. Gewiss, der Protektionismus wird den Amerikanern irgendwann vor die Füße fallen. Es ist naiv zu glauben, der Rest der Welt würde widerstandslos zusehen, wie ein Land nach dem anderen abgewatscht wird. Aber das sind Überlegungen für einen anderen Tag. Für jetzt bleibt nur, den Amerikanern zu ihrer Wirtschaft zu gratulieren, die moderat, dafür aber ununterbrochen wächst.

Wann das neue Gleichgewicht instabil wird und der Paradigmenwechsel eintritt, ist nicht vorherzusagen. Das einzige – das sich mit Sicherheit sagen lässt – ist, dass wir heute dem Ende des Aufschwungs näher sind als noch vor einigen Jahren. Aber das hilft nicht weiter und es taugt auch nicht dazu, die Unsicherheit wegzuwischen, die viele Investoren immer wieder beschleicht: Wann kippt der Markt?

Langjährige Leser meiner Kommentare erinnern sich vielleicht daran, dass ich nicht viel davon halte, kleinere und mittlere Bewegungen an der Börse zu timen. Diese sind keine Fehler im System, sondern Teil des Systems – natürliche Schwankungen wie Sommer und Winter. Es gilt sie zu ertragen und wer sie nicht erträgt, wird am Aktienmarkt nur Geld verlieren. Die richtige Geisteshaltung ist die der Stoiker. Von deren Hauptvertreter Pyrrhon von Elis wird berichtet, wie er auf einer Seefahrt seinen Reisegefährten eben jene Lehre mitgab, die auch jeder Anleger beherzigen sollte: Als alle seine Mitreisenden im Sturm erbleichten, blieb er ruhig und ermutigte sie, indem er auf ein Schweinchen verwies, das ebenfalls an Bord war und ununterbrochen weiter fraß. „Der weise Mann“, sagte er, „sollte in einem solchen Zustand der Seelenruhe sein“.