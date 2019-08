Schwarzafrika: Überbevölkerung Migrationsgrund Nr. 1

Schwarzafrika ist Weltmeister im Kinderkriegen und gleichzeitig das Armenhaus der Welt. Eine Milliarde Einwohner lebt hier von 3 bis 4 USD täglich, zum Teil seit Jahrzehnten von westlichen Hilfen. Das liegt wohl an der Leistungsunfähigkeit oder -unwilligkeit. Schon simple Weltbank-Statistiken zeigen, dass Ostasien oder Lateinamerika - beides Regionen mit ebenfalls postkolonialer Vergangenheit - hohes Bevölkerungswachstum mit einer auskömmlichen Wirtschaft vereinbar sind. In Schwarzafrika nicht.

Hält der Negativtrend an, dann werden Entwicklungshilfen genau so wenig bewirken wie die Phrasen hiesiger Gutmenschen von Kilmakatatstrophen, Diktaturen, Kolonialismus, Sklaverei, Epidemien, Ausbeutung und andere extrene Plagen als Unglücksuhrsachen. Da an ein Wirtschaftswunder niemand glaubt, bleiben nur die illegale Emigration nach Europa oder eine rigorose Geburtenkontrolle. Das erste steht auf der Agenda der Einheimischen, das zweite nicht.

Migrationspakt zu Lasten einiger weniger G20-Länder

Statt der Grenzsicherung und einer Leistungsimmigration einen Migrationspakt (Marrakesch) zu verabschieden war völlig kontraproduktiv. Ganz fatal erscheint hier die Lasten-Konzentration auf wenige (noch!) starke Leistungsländer. Zwei Dutzend „Nein“-Sager vereinigen auf sich über 50% des weltweiten BIP und 60% des globalen Vermögens und sind wirtschaftlich potenter sind als die restlichen 160 „Ja“-Sager. Von den G20 Ländern bleiben de facto einmal wieder Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Zahlmeister übrig. http://prawda24.com/migrationspakt-die-verweigerer-sind-wirtschaftlich .... Sozialer Sprengstoff mit Ansage, wenn es an die Realisierung gehen sollte.