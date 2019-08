Der Verkauf, der in der vergangenen Woche angekündigten langfristigen Anleihe im Volumen von 2,2 Milliarden Euro, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Renditen dieser festverzinslichen Anlagen Rekordtiefststände erreichen.

In der vergangenen Woche wiesen US-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren erstmals eine Rendite von weniger als zwei Prozent auf. Derzeit wird darüber spekuliert, ob nicht Anleihen mit einer extrem langen Laufzeit von 100 Jahren angeboten werden sollten. Solche "Langläufer" sind in Österreich, Belgien und Irland schon auf dem Markt, wie das "MM" berichtet.

Die Nachfrage nach der Anleihe blieb weit hinter den Erwartungen zurück, denn es wurden nur Papiere im Wert von 824 Millionen Euro verkauft. Der Rest soll zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden, so der "Spiegel".

Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden, schreibt in seinen "Perspektiven am Morgen": "Die Auktion der weltweit ersten dreißigjährigen Anleihe mit einem Nullzinskupon ist gestern gefloppt". Dies könne in einem "dünnen Sommerhandel" passieren, so Stephan. Sein Fazit lautet: "Daher ist es überzogen, schon von einer allgemeinen Bond-Nachfrageschwäche bei negativ rentierenden Anleihen hoher Bonität zu sprechen. Im Gegenteil: Weltweit sind dieses Jahr 513 Milliarden US-Dollar in Anleihe-ETFs und -Publikumsfonds geflossen, aus den jeweiligen Aktien-Pendants wurden 149 Milliarden US-Dollar abgezogen".