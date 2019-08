Leider verpufften die ersten positiven Effekte aus der Quartalszahlenveröffentlichung. Die Q2-Daten des Unternehmen hatten nur auf den ersten Blick Charme. Ein zweiter Blick offenbarte gerade auf der Ergebnisseite einige Schwächen. Der Umsatz wusste allerdings durchaus zu überzeugen. Auf die aktuellen Daten sind wir in unserer letzten E-Mail-Ausgabe ausführlich eingegangen, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte konzentrieren möchten.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 24.07. wurde weiteres (charttechnisches) Porzellan zerschlagen. Rückblick. So hieß es in der Kommentierung u.a. „[…] Der Handel in der Aktie ist seit Wochen von großer Vorsicht geprägt. Seit dem März-Hoch jenseits der 30,0 CAD-Marke ging es nach unten. Aktuell (per 23.07.) notiert der Wert bei 20,2 CAD. Aus charttechnischer Sicht schmerzt vor allem der Verlust der wichtigen Zone 25,0 / 23,5 CAD. Ein Comeback oberhalb von 25,0 CAD wäre aus unserer Sicht daher eminent wichtig. Aktuell ringt der Wert allerdings um die Zone 20,0 / 18,0 CAD. Damit einhergehend ist auch ein Ringen um die 200-Tage-Linie entbrannt. Noch klammert sich der Kurs an dieser wichtigen Linie. Sollte der Wert die 18,0 CAD unterschreiten, sind weitere Abgaben in Richtung 15,0 CAD oder gar 13,0 CAD nicht auszuschließen.“

Die Zahlen führten zunächst zu einer Reaktion in Richtung 20,0 CAD, ehe der Wind drehte. Damit scheiterte auch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Die wichtige Unterstützung bei 18,0 CAD wurde zwischenzeitlich ebenfalls unterschritten. Das daraus resultierende Verkaufssignal hat nun den Bereich 15,0 / 13,0 CAD auf den Plan gerufen. Ein Test dieser Zone scheint trotz des deutlich überverkauften Stadiums der Korrekturbewegung unausweichlich zu sein. Eine Rückeroberung der 18,0 CAD würde die Lage wieder entspannen… Ob die Aktie in der aktuellen Gemengelage die Kraft dafür aufbringen kann, ist allerdings fraglich.