Kakao – Produzenten sorgen für Kursfantasie

Auf dem Kakao-Markt gab es zuletzt spannende Nachrichten: Die beiden weltweit führenden Kakao-Produzenten Ghana und die Elfenbeinküste wollen mit vereinten Kräften einen Mindestpreis für Kakao durchsetzen. Die beiden Erzeugerländer fordern 2.600 US-Dollar pro Tonne ab der kommenden Verkaufssaison.

Laut Joseph Boahen Aidoo, dem Chef des Ghana Cocoa Board, einer von der Regierung eingesetzten Organisation, haben diesem Vorhaben internationale Einkäufer während eines Treffens in Ghanas Hauptstadt Accra im Juni grundsätzlich zugestimmt. Details müssten aber noch geklärt werden. Ziel des Mindestpreises ist es, die Bauern vor zu niedrigen Preisen zu schützen und damit ihre Existenzgrundlage zu sichern. Bisher wird der Preis für Kakaobohnen täglich an den Rohstoffbörsen in London und in New York ermittelt und errechnet sich dementsprechend durch Angebot und Nachfrage. Der geforderte Mindestpreis von 2.600 US-Dollar je Tonne ist zwar nicht besonders hoch angesetzt, wie die Kursentwicklung vom Juli zeigt. Kakao wurde in diesem Zeitraum in einer Spanne zwischen 2.360 und 2.580 US-Dollar gehandelt. Sollte der Mindestpreis durchgesetzt werden, dürfte dies eine Grundlage sein für einen tendenziell steigenden Kakaopreis.