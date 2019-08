Die letzten Handelswochen gestalteten sich für die Aktie des US-Ölkonzerns durchaus wechselvoll. Vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage zog sie sich dennoch vergleichsweise achtbar aus der Affäre. Unter fundamentalen Aspekten gehört das Unternehmen respektive unserer Meinung nach zu den stärkeren Werten im Ölsektor. Nur in eine Aufwärtsbewegung kann sie dieses noch nicht ummünzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.07. hieß es in Bezug auf den Wert u.a. „[…]Gelingt es der Aktie nun die Weichen aus charttechnischer Sicht zu stellen und die 65,0 US-Dollar zu überwinden, rückt der nächste relevante Widerstandsbereich bei 68,5 US-Dollar in den Fokus. Das ist eine ganz harte Nuss. Ein Ausbruch über die 68,5 US-Dollar wäre ein Befreiungsschlag und könnte der Aktie den Weg in Richtung 75,0 US-Dollar ebnen. Die Unterseite soll nicht unerwähnt bleiben: Die zentrale Unterstützung sehen wir bei 60,0 US-Dollar inkl. der 200-Tage-Linie. Geht es darunter, ist eine Neubewertung unerlässlich.“



Die Tür auf der Oberseite blieb für die Aktie zu. Weder die 65,0 US-Dollar noch die 68,5 US-Dollar konnten in Gefahr gebracht werden. Stattdessen richteten sich die Blicke auf die Unterseite, denn mit dem temporären Break der 60,0 US-Dollar geriet das bis dato solide Chartbild ins Wanken. Der Wert machte noch das Beste daraus und unterzog den Bereich des Juni-Tiefs bei 55,0 US-Dollar einem Test und drehte daraufhin wieder nach oben ab und beendete zügig seinen Ausflug in Richtung 55,0 US-Dollar. Aktuell bewegt sich die Aktie mit 62,6 US-Dollar (per 20.08.) im charttechnischen Niemandsland und wartet auf frische Impulse. Positiv hervorzuheben ist, dass die Aktie ihre 200-Tage-Linie zurückerobern konnte.

Mit Blick auf die aktuell schwierige Gemengelage könnte die Aktie nun eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 55,0 US-Dollar auf der Unterseite sowie 65,0 US-Dollar auf der Oberseite installieren.