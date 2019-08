Bei der tief gefallenen Leoni Aktie geht es heute deutlich nach oben. Aktuell notiert der SDAX-Titel bei 9,738 Euro mit mehr als 11 Prozent im Plus, das Tageshoch ist bei 9,874 Euro notiert. Schon seit dem Handelsverlauf am Donnerstag, an dem Leonis Aktienkurs noch auf das neue Baissetief bei 8,076 Euro gefallen war, ist eine Erholungsbewegung zu sehen.Aktuell trifft diese aber auf Widerstand. In den jüngsten Kursschwankungen der ...