FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert in der Nähe von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1098 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1104 (Dienstag: 1,1076) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9006 (0,9029) Euro.

Der Handel verlief in engen Bahnen. Es wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Versuche einer Regierungsbildung in Italien bewegten den Devisenmarkt kaum. Nachdem die Regierung in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone am Dienstag beendet wurde, will Staatspräsident Sergio Mattarella mit Parteienvertretern die Möglichkeiten für das weitere Vorgehen ausloten. Laut Medienberichten ist die Chance für eine Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der bisher oppositionellen Demokratischen Partei gestiegen.