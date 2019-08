US-Aktienmärkte im Plus. Im Fokus steht das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung.

US-AKTIENMÄRKTE: ALLES IM GRÜNEN BEREICH!

Das sieht bisher doch ganz gut aus, was der US-amerikanische Aktienmarkt seit der Eröffnung der Wallstreet macht. Die drei großen US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren alle mit rund 1 Prozent im positiven Bereich. Gute Nachrichten kommen aus dem Einzelhandelssektor. Dort haben Unternehmen wie Lowe’s und Target im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auch die Finanzbranche verkündet positive Nachrichten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs will den Anteil an dem chinesischen Joint-Venture Goldman Sachs Gao Hua Securities Co von derzeit 33 Prozent auf 51 Prozent erhöhen und von der Öffnung des chinesischen Finanzsektors profitieren. Im Mittelpunkt der Anleger steht heute Abend das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, welches um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht wird. Marktteilnehmer erhoffen sich neue Informationen in Bezug auf die Ausrichtung der US-Geldpolitik.

Zwei starke Marken - eine Kooperation! Profitieren Sie von der Zusammenarbeit zwischen wallstreet:online capital AG und GBE brokers Ltd. Bei GBE brokers können Sie Aktienindizes wie Dax, Nasdaq 100, Dow Jones 30 oder S&P 500 auf CFD-Basis zu Top-Konditionen handeln.