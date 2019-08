Anzeige

Die Geely-Aktie gilt als schwankungsintensiver Wert – für viele Trader ein gefundenes Fressen. Denn hier lässt sich binnen kurzer Zeit viel Geld verdienen, sofern man den richtigen Börsenzug erwischt. Und just in diesen Tagen könnte sich erneut ein solcher Zug bilden. Denn nach dem massiven Kursverfall ab April scheinen die Käufer nun wieder die Oberhand zu gewinnen und in den ... Weiterlesen