Mit Bonus-Zertifikaten auf die Wirecard-Aktie können Anleger auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs bis zu Jahresende zu hohen Renditen gelangen.

Wegen der Kursschwankungen der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) fanden risikobereite Anleger am Ende des vergangenen Jahres und in den ersten Monaten des Jahres 2019 hervorragende Chancen vor. In den vergangenen Wochen wurde die noch immer schwankungsfreudige Aktie innerhalb einer Bandbreite von 135 bis 160 Euro gehandelt. Erfüllen sich die Erwartungen der Experten, die die Wirecard-Aktie mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte sich der Kurs der Aktie des Bezahldienstleisters nun zumindest stabilisiert haben.

Wer nun ein Investment in die Wirecard-Aktie in Erwägung zieht, aber das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktienkaufs reduzieren möchte und dafür die Dividendenzahlung und das unlimitierte Gewinnpotenzial des direkten Aktieninvestments gegen die Chance auf eine stattliche Seitwärtsrendite eintauschen möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.