MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An Osteuropas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Mittwoch nur die Handelsplätze in Prag und Moskau der guten Stimmung an der Wall Street und den westeuropäischen Leitbörsen angeschlossen.

So gewann der tschechische Leitindex PX 0,41 Prozent auf 1.037,98 Punkte. Mit Blick auf die Einzelwerte zogen die Aktien des Softwarekonzerns Avast um fast 2 Prozent an. Am anderen Ende der Börsentafel fielen die Papiere von PFNonwovens um 0,86 Prozent. Die Anteilscheine von Komercni Banka und Moneta Money Bank verloren 0,85 beziehungsweise 0,46 Prozent.