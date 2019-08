Wir hatten die letzten Tage immer wieder hervorgehoben, dass wir mit der Struktur der Aufwärtsbewegung noch nicht zufrieden sind. Am heutigen Morgen schlagen die Bären prompt wieder zu und versetzen den Kurs zurück in den $10100 Bereich.

Rutschen wir nun weiter nach Süden ab, ist definitiv Vorsicht geboten. Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht. Diese ist, dass der Abverkauf seit dem Hoch bei $10993 perfekt das 61.8% Retracement angelaufen hat. Wir könnten uns daher im in Weiß hinterlegten 1,2 Setup befinden. Trotz allem bleibt die Struktur der 1 fragwürdig. Damit sich das in Weiß hinterlegte 1,2 Setup bestätigt, müssen die Bullen den Kurs impulsiv bis mindestens $11500 befördern. Unsere gestellte Aufgabe bleibt also im Endeffekt die gleiche, nur dass sich der unterliegende Count leicht geändert hat. Der Tod des 1,2 Szenarios ist ein Abverkauf unter das bisherige Tief bei $9522. Wird diese Marke unterschritten, öffnet dies die Türe zu Kursen im $7500 Bereich.

Mit seinem starken Abverkauf invalidiert Ethereum das hinterlegte Aufwärtsszenario. Wir können uns im aktuellen Abverkauf nicht in Welle 4 befinden, da diese nun die Welle 1 schneiden würde. Wir müssen daher davon ausgehen, dass wir uns in Welle 2 in Grün befinden. Trotzdem können sich die Bullen nicht aus der Verantwortung mogeln.

CHART ETH

Wollen wir hier einen Impuls ausbauen, so müssen die Bullen den Kurs nun impulsiv nach oben befördern und dabei zumindest ein neues Zwischenhoch über Welle 1 ausbauen. Auch in Ethereum sind wir nicht von der Struktur der Welle 1 überzeugt, halten über der $174.20 an einem Fortbestand der Aufwärtsbewegung fest.

Wir werden dazu schon sehr bald den nächsten Einstieg bekannt geben.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Bitcoin:

Risiko: Moderat

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: $7820

Unser Stopp: $8400 Minus Spread zu 50%

Take Profit: 30% zu $13128

Alpha Position Ø: $3600 mit Stopp auf Einstand

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Ethereum:

Risiko: Moderat

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: $154​​​​​​​

Alpha Position Ø: $94 mit Stopp auf Einstand