Die Deutsche Börse hat trotz Konkurrenz mit der London Stock Exchange (LSE) und den aufkommenden elektronischen Handelsplattformen zurzeit ihre Position verteidigen können. So plant die LSE dem Eschborner Börsenbetreiber mit dem Kauf von Refinitiv auch die Währungsplattform FXall wegzuschnappen. Die zuständigen Organe der Deutschen Börse gehen daher nicht mehr von einem Erwerb von FXall aus. Dennoch steht der Fokus weiter auf Eingliederung von passenden Firmen und der Nutzung von Skaleneffekten im Kerngeschäft. Dadurch wird der höhere Preis von den Marktakteuren gerechtfertigt.

Mit einem 2019er KGV von 21,70 und einem geplanten Gewinnwachstum von 8% ist der Wert kein Schnäppchen.

Der Aktienkurs der Deutschen Börse präsentiert sich seit Juli 2012 in einer von verhältnismäßig kleinen Rücksetzern geprägten Aufwärtsbewegung. War die Aktie damals um 35 Euro zu haben, so muss ein Investor aktuell um die 130 Euro dafür ausgeben. Die letzte Konsolidierung erfolgte von August 2018 bis Ende Dezember 2018 im Vergleich zu anderen Werten recht moderat, nachdem die Handelsaktivität in volatilen Märkten zunimmt und für steigende Einnahmen des Börsenbetreibers sorgte. Ab Mitte Februar 2019 wurde der abwärtsgerichtete Trendkanal durchbrochen und der Kurs entwickelte sich zum all time high von 133 Euro Anfang August, wobei die Volatilität ab Anfang Juni zugenommen hat. Eine dem Trend folgende Long-Strategie bietet einen Vorteil gegenüber anderen Marktpositionen. Weiters ist der Wert auf dem Unterstützungsniveau bei 127,31 Euro abgesichert. Eine weitere Unterstützung findet sich bei 124 Euro. Nach oben stechen Widerstände beim all time high (133,16 Euro) und beim Ziel in dem Bereich um 136,35 heraus.