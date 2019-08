Adidas sprintet weiter von Rekord zu Rekord

Werbung. Die weltbekannte Marke mit den drei Streifen hat zur Feier ihres 70-jährigen Jubiläums das neue Hauptquartier am Stammsitz in Herzogenaurach eingeweiht. Aus dem kleinen Sportschuhhersteller von Firmengründer Adi Dassler ist mittlerweile der zweitgrößte Sportartikelkonzern der Welt entstanden. Die wichtigste Absatzregion ist heute Asien. Gut ein Drittel seiner Umsätze erzielt Adidas in Fernost, wobei allein China für einen 21-prozentigen Erlösanteil steht und als Wachstumsmotor gilt. Analysten sehen dort noch viel Potenzial und halten ebenso Nordamerika für aussichtsreich, wo Adidas ebenfalls gut ein Fünftel seines Umsatzes einfährt. Europa zeigt hingegen Schwächen und ist mit 29 Prozent der zweitwichtigste Markt. In der jüngsten Berichterstattung zum zweiten Quartal 2019 blieben die Erlöse auf dem alten Kontinent immerhin stabil. Insgesamt läuft das Geschäft ohnehin rund, sodass der Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted seine Prognose für das Gesamtjahr zuletzt bestätigt hat. Gegenüber dem Vorjahr sollen demnach der Umsatz um fünf bis acht Prozent und der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um zehn bis 14 Prozent auf 1,88 bis 1,95 Mrd. Euro zulegen. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte sequenziell beschleunigen wird", erklärte der Konzernmanager. Das ist für eine Zielerreichung auch nötig, denn im zweiten Quartal konnten China und Nordamerika das lahmende Europa nur moderat überkompensieren. Konzernweit nahmen die Erlöse um etwa 4,7 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro zu, während der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft um gut zehn Prozent zum Vorjahresquartal auf 462 Mio. Euro kletterte.

Analysten hatten im Schnitt etwas höhere Wachstumsraten bei den neuesten Dreimonatszahlen erwartet. Allerdings musste sich Adidas auch mit einer hohen Vergleichsbasis messen, denn im Vorjahr wirkte noch der Nachfrageschub im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2018. Leicht enttäuscht nahmen Marktteilnehmer darüber hinaus zur Kenntnis, dass die Jahresprognose seitens des Managements lediglich bestätigt und nicht angehoben wurde. Analysten betonten, dass sich die Konsensschätzungen bereits am oberen Ende der unternehmenseigenen Prognosespanne bewegen würden. Als positive Überraschung wäre folglich eine Zielanhebung erforderlich gewesen.