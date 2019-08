Eine Trading-Idee für die aktuelle Marktsituation

Vorgestern war hier an dieser Stelle zu lesen, dass die Zinsspekulationen neu genährt wurden. Doch die vermeintlichen neuen Zinsspekulationen dürften die Aktienkurse aus meiner Sicht kaum bewegt haben. Denn die Forderungen des US-Präsidenten an die Notenbank Federal Reserve (Fed) waren längst bekannt und die aktuellen Twitter-Forderungen im Grunde lediglich eine Wiederholung.

Dies zeigt auch der folgende Chart des S&P 500. Der Index hat sich nach dem ersten dynamischen Kursrutsch zwischen den wichtigen Kursmarken von 2.816,94 und 2.940,91 Punkten eingependelt (siehe kleines gelbes Rechteck im Chart).

Die Konsolidierung nach dem ersten Kursrutsch lässt sich damit erklären, dass die Anleger höchst verunsichert sind. Sie fragen sich, ob es sich lediglich wieder nur um einen kurzen Rücksetzer handelt oder ob sich die Korrektur ausweitet, so wie im vorangegangenen Jahr. Bullen und Bären testen ihre Kräfte aus. Und dabei werden Positionen zwischen den Anlegern hin und hergeschoben. In dieser Phase machen Kurse Nachrichten, und nicht umgekehrt.

Ist diese Umpositionierung der Anleger abgeschlossen, kommt es zur nächsten Trendbewegung. Und da es aktuell so aussieht, als würden wir eine Konsolidierung in der begonnenen Abwärtsbewegung sehen, müssten die Kurse demnach bald weiter abgeben. Doch das ist noch ungewiss und bleibt abzuwarten.

Worauf soll man nun setzen?

Zu dieser Unsicherheit, die aktuell bei den Anlegern herrscht, passt auch die Unsicherheits-Trompete, die Torsten Ewert am Montag dieser Woche für das Kursgeschehen im DAX beschrieben hat. Die Anleger wissen derzeit einfach nicht, wie es weiter geht. „Denn am Freitag hat schon wieder eine Kurserholung begonnen. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend oder wieder nur eine kurze Gegenbewegung wird, kann aktuell niemand sagen“, schrieb ich am Montag auch in der Wochenausgabe des Hebel XXL.