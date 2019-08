Per Twitter sagte Trump am Dienstag seinen offiziellen Staatsbesuch in Dänemark ab: "Dänemark ist ein sehr besonderes Land mit unglaublichen Menschen, aber auf Basis der Äußerungen von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, wonach sie kein Interesse an einem Verkauf Grönlands hat, werde ich mein geplantes Treffen verschieben".

In Dänemark und Grönland hatte Trumps Vorschlag für Empörung, aber auch Belustigung gesorgt. Sören Espersen von der Dänischen Volkspartei erklärte: "Wenn er das wirklich in Betracht zieht, dann ist das der letzte Beweis, dass er verrückt geworden ist. Der Gedanke, dass Dänemark 50.000 Bürger an die Vereinigten Staaten verkauft, ist völlig lächerlich". Ex-Außenminister Martin Lidegaard hatte den Vorschlag "grotesk" genannt.

Trumps Außenminister Mike Pompeo ist indes bemüht die diplomatischen Wogen zu glätten. Er telefonierte mit seinem dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod. Dabei wurde die gute Zusammenarbeit mit Dänemark betont. Weiterhin sei auch "über eine stärkere Kooperation mit dem Königreich Dänemark - inklusive Grönland - in der Arktis" gesprochen worden, berichtet die "dpa".

Grönland gehört zu Dänemark, ist aber offiziell autonom. Auf der größten Insel der Welt leben rund 56.000 Menschen. Die Haupteinnahmequelle sind der Fischfang und der Tourismus. Unter den weitgehend eisbedeckten Landmassen werden große ungenutzte Rohstoffvorkommen vermutet.

Durch seine Nähe zu Russland und einen wichtigen US-Militärstützpunkt hat Grönland auch für China einen wachsenden strategische Wert. Durch den Klimawandel und das Abschmelzen der Polkappen werden zudem neue nordatlantische Schifffahrtsrouten ermöglicht, die in der Nähe von Grönland verlaufen.

Autor: Ferdinand Hammer