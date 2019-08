Seit Mitte Juli diesen Jahres steht der Kaffeepreis deutlich unter Druck. Dabei fiel der Preis nun auf ein wichtiges Unterstützungsniveau, welches bislang behauptet werden konnte. Aus diesem Grund bietet es sich an, den Kaffeepreis jetzt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die großen Hedger im Markt (Commercials) sind aktuell wieder Netto-Long positioniert. In der Vergangenheit war dies nicht häufig der Fall und daher ein durchaus positives Zeichen, denn oftmals konnte der Kaffeepreis anschließend eine Aufwärtsbewegung starten. Das Sentiment, welches als Kontraindikator dient, ist seit der letzten Abwärtsbewegung zwar noch in keinem Extrembereich, notiert aber knapp davor. Besonders interessant für einen Rohstoff ist der saisonale Verlauf. Die Saisonalität stimmt bei Kaffee dabei für die zweite Jahreshälfte durchaus positiv. Bis auf den September sind die anderen Monate des zweiten Halbjahres im historischen Durchschnitt der letzten 30 Jahre positiv. Diese Vorfilter in Kombination mit der Charttechniik (wichtige Unterstützung hat die Abwärtsbewegung zunächst gestoppt), lassen nun auf eine Gegenbewegung gen Norden hoffen. Mit einem entsprechenden Hebelprodukt lässt sich diese Erwartungshaltung entsprechend handeln.