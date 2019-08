Fed-Protokoll und Johnson Besuch ohne Markteinfluss

Mit Spannung war das Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve erwartet worden. Die Spannung war am Ende nicht gerechtfertigt. Die Marktreaktion darf als nicht existent oder aber äußerst überschaubar beschrieben werden.

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1083 (07:09 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1080 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 106.45. In der Folge notiert EUR-JPY bei 117.99. EUR-CHF oszilliert bei 1.0890.

Die veröffentlichte Verbalakrobatik „tanzt“ zwischen den Barrieren der schieren Notwendigkeit, da die Zinskosten insbesondere wegen der historisch hohen Konsumverschuldung in den USA zu viel diskretionäre Einkommen schmälern und zusätzlich der Handelskonflikt mit China laut jüngster Studie jeden Haushalt in den USA mit 580 USD belastet und der Selbstbehauptung gegenüber dem Angriff der Trump Administration auf die vermeintliche Unabhängigkeit der Federal Reserve.

Die Fed hatte stärkere Zinssenkungen als die Senkung um 0,25% diskutiert. Das war ein Olivenzweig in Richtung Trump. Er wird nicht reichen!

Man wollte und will den Eindruck vermeiden, dass man auf einem Weg zu weiteren Zinsschritten sei. Das ist Ausdruck des Selbstbehauptungswillens. Gleichzeitig ist es Ausdruck eines unterschwelligen Konjunkturoptimismus, der den Interessen Trumps entgegenkommt. Wer Parallelen zu den Äußerungen und dem Modus Operandi Greenspans sehen will, kann das (u.a. „The crisis is contained!“).

Die Zentralbanker waren vor allem wegen zu niedriger Inflation besorgt. Das passt zu dem Greenspan-Modus, der von der Fed bekannt ist. Nein mit Konjunkturproblemen und Strukturproblemen hat die US-Zins- und Geldpolitik nichts zu tun. Wirklich, rein gar nichts, nein, überhaupt nichts! Niemals!

Man favorisiert zukünftig eine datenabhängige Vorgehensweise. Es gäbe keine Vorfestlegung in der Zins- und Geldpolitik.

Ja, das nehmen wir freundlich zur Kenntnis!

Wir sind auf die Fortsetzung gespannt, die in dieser Woche auf der Bühne in Jackson Hole, Wyoming, stattfindet. Jay Powell, der Fokus der Märkte liegt bei Ihnen. Welche Verbalakrobatik muten Sie uns dann zu?

Wir hoffen, dass das Abendessen Frau Merkels mit Johnson hochqualitativ war. Der angebotene Diskurs für die Öffentlichkeit war quantitativ opulent, aber qualitativ überschaubar.