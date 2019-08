Am 16. August 2019 gab der österreichische Mobilfunkanbieter A1 bekannt, dass er ein Pilotprojekt zu Bezahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin in ausgewählten Shops in Wien, der Steiermark, Tirol und Salzburg startet.

"Das Bezahlen mit digitalen Währungen setzt sich international immer mehr durch und jede Branche ist davon betroffen. Mit unserem Pilotbetrieb in den A1 Shops testen wir Nachfrage und Akzeptanz digitaler Währungen in Österreich", beschreibt Markus Schreiber, Leiter A1 Business Marketing, die Zielsetzung des Angebotes.