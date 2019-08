Es ist eine spanische Eigenschaft, die Karten in einer Verhandlungen nie auf den Tisch zu legen. Das führt leider meist zu Verwirrung und selten zu Gewinnern auf beiden Seiten. Entscheidungsprozesse werden dadurch zudem künstlich verlängert. So erklärt sich auch das Chaos, das in den vergangenen Tagen um das Schiff der katalanischen Hilforganisation Proactive Open Arms

Der Beitrag Die zweifelhafte Mission von Open Arms erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.