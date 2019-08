Massive Senkung der maximalen Hebelsätze für Forex- und CFD-Geschäfte in Australien. Neue ASIC-Regelung ab 1. Oktober 2019 gültig.

Das ist ein heftiger Paukenschlag aus Down Under! Die australische Finanzaufsicht Australian Securities and Investments Commission (ASIC) will für Privatkunden die Hebelsätze bei australischen Forex- und CFD-Brokern ab 1. Oktober 2019 deutlich beschränken. In der Europäischen Union mussten bereits Forex- und CFD-Broker ab 1. August 2018 ihre Hebelsätze gemäß den Bestimmungen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA erheblich reduzieren. Die ASIC wird sogar die maximalen Hebelsätze teilweise unter denen der ESMA festsetzen. Für Währungen und Gold soll der maximale Hebel 20:1 (ESMA: Währungen 30:1, Gold 20:1), für Aktienindizes 15:1 (ESMA 20:1), für Rohstoffe 10:1 (ESMA: 10:1), für Aktien 5:1 (ESMA: 5:1) und Kryptowährungen 2:1 (ESMA 2:1) betragen.