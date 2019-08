Die bisherige Erholungsbewegung der Daimler Aktie nach dem Absturz auf 40,31 Euro am 15. August verläuft nicht besonders dynamisch. Weder die Umsätze noch die Kursgewinne seitdem erregen besondere Aufmerksamkeit. Heute aber kommt ein positiver charttechnischer Aspekt ins Spiel: Hin die Daimler Aktie in den letzten drei Tagen an einer Hürde rund um die 42-Euro-Marke fest, so klettert der Aktienkurs heute spürbarer über diese Marke ...