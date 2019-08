STAYHIGH- UND STAYLOW-OPTIONSSCHEINE AUF DEUTSCHE POST AG

Gehen Anleger von seitwärts bis leicht steigenden Kursen aus, so ließe sich diese Markterwartung mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Deutsche Post AG (WKN SR2JMH) umsetzen. Damit können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 20% erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 20.03.2020 durchgehend über der KO-Schwelle von 24 EUR bewegt. Das charttechnische Mehrmonatstief liegt bei 23,53 EUR.

Die Deutsche Post hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Grund für diese Annahme ist der Paketmarktboom, welcher aus dem florierenden Online-Handel resultiert. Die Erhöhung des Briefportos eines Standardbriefes auf 80 Cent führt möglicherweise zu einer Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr. Überzeugend ist auch die Zusammenarbeit mit dem französischen Sportartikel-Riesen Decathlon. Zentrum der erfolgreichen Kooperation ist ein spezieller „DHL Control Tower“, welcher die Steuerung der Lieferkette ermöglicht. Analysten sprechen von überraschend guter Entwicklung des Post- und Logistikkonzerns in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld. Sorgen hingegen bereitet der Handelsstreit zwischen China und den USA. Nachlassende Dynamik im Welthandel würde der global vernetzten Deutschen Post Schwierigkeiten bereiten. Langfristige Verträge in der Lagerlogistik könnten allerdings dabei helfen, eine weltweite Rezession abzudämpfen.

Die Société Générale hat ihr Produktangebot an StayLow – als auch StayHigh-Optionsscheinen auf die Aktie der Deutschen Post AG erneuert. Mit diesen Optionsscheinen haben Anleger die Chance, auf seitwärts laufende bis leicht steigende (StayHigh-) oder leicht fallende (StayLow-Optionsscheine) Kurse zu setzen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger eine Auszahlung in Höhe von 10,00 EUR, sofern die Barriere während des Beobachtungszeitraumes nie berührt wurde. Insgesamt umfasst das Angebot an StayHigh- und StayLow-Optionsscheinen nun 21 Produkte auf die Deutsche Post AG.

