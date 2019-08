Take Two, Nintendo, Microsoft: Videospiele begeistern auch Anleger

Langfristiger Anlagehorizont

Das wikifolio " ">Videospiele" besteht aktuell aus 25 Aktien. Schwergewichte sind ">Take Two, ">Nintendo und ">Microsoft mit einem Depotanteil von jeweils gut 7,5 Prozent. Bei einem langfristig ausgerichteten Anlagehorizont kam es bislang nur selten zu größeren Umschichtungen. Bei sehr starken Kursgewinnen werden ab und an Teilgewinne mitgenommen wie zuletzt bei ">Take Two und ">Sony. Das vor drei Jahren eröffnete wikifolio weist aktuell eine Performance von 67 Prozent sowie einen Maximalverlust von 24 Prozent aus. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 50.000 Euro investiert.