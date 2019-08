Auch wenn sich das Edelmetall in den letzten knapp zwei Wochen seit unserer letzten Kommentierung erwartungsgemäß schwer tat und keine neuen Akzente auf der Oberseite setzen konnte, so birgt die aktuelle Konstellation doch eine gewisse Spannung… Das Ganze könnte sogar in der Wiederbelebung der Aufwärtsbewegung münden.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 06.08 hieß es u.a. „[…] Aus charttechnischer Sicht stellt sich die Situation folgendermaßen dar. Platin musste den Versuch, sich oberhalb von 875 US-Dollar zu etablieren, abbrechen. Stattdessen ging die durch uns präferierte Unterstützung von 850 US-Dollar verloren. Zuletzt kristallisierten sich zudem die 840 US-Dollar als mögliche Unterstützung heraus. Ein erneuter Test dieser Zone dürfte in Kürze anstehen. Eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 825 US-Dollar oder gar 790 US-Dollar ist in der aktuellen Gemengelage jedoch mit einzukalkulieren.[…]“

Platin unterschritt in der Folgezeit temporär die 840 US-Dollar. Zu einem Test der 825er Marke kam es dann allerdings nicht, denn die 200-Tage-Linie im Bereich von 830+ US-Dollar hielt dem Druck stand. Aus charttechnischer Sicht war die erfolgreiche Verteidigung der 200-Tage-Linie ein wichtiger Fingerzeig. Die einsetzende Erholung lässt zwar noch ein wenig Dynamik vermissen, dennoch offeriert die Ausbildung der bullischen Flaggenformation (orange) die Wiederaufnahme des bullischen Szenarios.

Kurzum: Platin muss die Zone 833 / 825 US-Dollar unbedingt verteidigen, um die Chance auf eine kurzfristige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung zu wahren. Geht es darunter, droht eine Ausweitung der Korrektur auf 790 US-Dollar. Spannend ist der Blick auf die Oberseite. Einen ersten Achtungserfolg würde das Edelmetall landen können, sollte es die Flagge in Richtung 875 US-Dollar auflösen und über das letzte Bewegungshoch bei 883 US-Dollar setzen können. Die eigentliche Bewährungsprobe wartet dann im Bereich der April-Hochs um 915 US-Dollar.