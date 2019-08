In den letzten Handelstagen ging bei USD / JPY nicht viel; weder nach oben noch nach unten. Man scheint auf frische Signale zu warten. Möglicherweise kommen diese bald. Schauen wir uns die aktuelle Konstellation einmal an.

Zunächst ein kurzer Rückblick auf unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY an dieser Stelle vom 28.07. Damals hieß es u.a. „[…] Nun gilt es für den US-Dollar. Ein Ausbruch über die 109 JPY könnte das erfolgreiche Ende der Bodenbildung bedeuten und weitere Gewinne in Richtung 110,0 JPY offerieren. Hingegen würde ein Rutsch unter die 107,2 JPY das Chartbild erheblich eintrüben und eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.“



In der Folgezeit rutschte der US-Dollar weiter ab, durchbrach die 107,2 JPY und kam schließlich im Bereich der wichtigen 105 JPY zum Stehen. Zwischenzeitlich war mit Blick auf die starke Bewegungsdynamik sogar ein Durchmarsch in Richtung 100 JPY zu befürchten. Ausgehend von den eminent wichtigen 105 JPY (hier liegt u.a. das markante Tief aus dem März 2018) startete der Greenback schließlich eine Erholung. Doch so richtig überzeugend verläuft diese nicht. In den letzten Handelstagen war zudem eine Art "Stellungskampf" zu beobachten… Oberhalb der Marke von 106,7 JPY wurde die Luft für den Greenback dünn. Doch auch auf der Unterseite tat sich nicht sonderlich viel. Mit anderen Worten: Zuletzt bildete sich eine vergleichsweise enge Handelsspanne aus. Der Markt wartet auf die nächsten Impulse. Und die könnte es vom anstehenden Treffen der Notenbank in Jackson Hole geben. Besondere Beachtung wird die Rede vom FED-Präsidenten Jerome Powell finden. Lassen sich in dieser Rede womöglich (weitere) Hinweise für weitere Zinssenkungen finden?

Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar. Oberhalb von 106,7 JPY würden bereits die 107,2 JPY als nächster Widerstand warten. Erst oberhalb von 109,0 JPY wäre aus unserer Sicht mit einer Entspannung für den US-Dollar zu rechnen. Auf der Unterseite droht Gefahr, sollten die 106,0 JPY unterschritten werden. Die 105,0 JPY könnten dann zügig ins Blickfeld geraten.