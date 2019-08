MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - An Osteuropas wichtigsten Handelsplätzen hat sich am Donnerstag lediglich die Börse in Budapest der wieder eingetrübten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten angeschlossen.

Der Bux fiel um 0,64 Prozent auf 39 394,71 Punkte. Der ungarische Leitindex ging damit den bereits sechsten Handelstag in Folge tiefer aus dem Handel. Seine Verlaufsgewinne hatte er nicht halten können, nachdem die US-Börse im Frühhandel ins Minus gedreht war.