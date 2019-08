Die Übersicht "Economic Update" vom 19.08.2019 analysiert Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte.

Wachstum

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im 2. Quartal 2019 geschrumpft. Gegenüber Vorquartal sank sie um 0,1%. Aufwärts ging es mit dem staatlichen und privaten Konsum. Schwach entwickelten sich dagegen die Exporte und die Bauinvestitionen. Rückgänge gab es vor allem in der Industrie: Im Juni sank die Produktion gegenüber Vormonat um 1,5%, die Exporte gingen um 0,1% zurück. Auf Jahressicht haben Produktion und Ausfuhren damit fünf und acht Prozent verloren. In der Eurozone hatte sich das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal auf 0,2% halbiert, in Großbritannien schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt. In den USA dagegen blieb das Wachstum mit auf das Jahr hochgerechneten 2,1% (Vorquartal: 3,1%) robust. Getragen wurde es vom staatlichen und privaten Konsum.

Jobs

Im Juli stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland zwar um 59.000, dies lag allerdings vor allem an der Sommerpause. Um saisonale Schwankungen bereinigt betrug das Plus lediglich 1.000. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0%. In der Eurozone ging die Arbeitslosenquote im Juni auf 7,5% (Vormonat: 7,6%) und damit auf den niedrigsten Stand seit August 2008 zurück. Der US-Arbeitsmarkt bleibt stabil: Im Juli schufen die Unternehmen 164.000 neue Jobs, die Juni-Zahl wurde auf 193.000 nach oben korrigiert.