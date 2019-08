NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Donnerstag im US-Handel unter 1,11 US-Dollar geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1087 US-Dollar und damit in etwa genau soviel wie im frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1083 (Mittwoch: 1,1104) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9023 (0,9006) Euro.

Am Devisenmarkt rückt die Geldpolitik zunehmend in den Blick. An diesem Donnerstag beginnt im amerikanischen Jackson Hole die viel beachtete Fachkonferenz der US-Notenbank (Fed). An den Märkten werden Hinweise auf mögliche weitere Zinssenkungen erwartet, insbesondere bei einem Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag.