Deutsche Bank: Kurssteigerung voraus, aber …

Die Deutsche Bank-Aktie konnte sich in den letzten Tagen wieder etwas erholen und bis in den Einzugsbereich der Marke von 6,50 Euro vordringen. Erreicht werden konnte der Widerstand bislang aber noch nicht. Knapp unterhalb dieser Hürde ist der Wert in den letzten Tagen in eine kleine Seitwärtsbewegung übergegangen. Diese könnte aber alsbald wieder aufwärts schwenken, wenn die Charttechnik nicht trügt.

