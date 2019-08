TLT: Gewinner in unsicheren Zeiten!

Die US-Staatsanleihen können gerade in der momentanen unsicheren Zeit neben Edelmetallen ein attraktives Anlageinstrument sein. Gerade für jene, die hier noch nicht investiert sind, ist TLT zur Diversifizierung geeignet.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick : Der ETF auf die 20-jährigen US-Staatsanleihen hat seit dem Pivot-Tief am 1. März bis zum Allzeithoch Mitte August über 25 Prozent hingelegt. Dies sagt ziemlich viel über die aktuelle Unsicherheit an den Märkten. Aktuell erfolgt ein Pullback zurück in Richtung des 20er-EMA, der durchaus noch ein paar Tage weiter gehen könnte.

Chart vom 22.08.2019 Kurs: 143,56 EUR

TLT im saisonalen Vergleich der letzten fünf Jahre und im 5-Jahresdurchschnitt Die grüne Kurve (2019) steigt den besonders starken Kursanstieg im ersten Halbjahr, insbesondere von Ende Juli bis Mitte August. In den fünf vergangenen Jahren war in der ersten Septemberhälfte (senkrechter rosafarbener Streifen) jeweils ein starker Kursverfall zu verzeichnen, der auch in der dick gezeichneten roten Linie der Mittelwerte der vergangenen Jahre zu sehen ist. Dies könnte als Indikator interpretiert werden, dass der Kursanstieg doch nicht weitergeht.

Meine Expertenmeinung zu TLT Meinung: Aufgrund des starken Anstiegs in den letzten Monaten und der Saisonalität ist ein Breakout hier nicht wirklich zwingend. Dennoch: Die US-Staatsanleihen profitieren insbesondere dann, wenn es an der Börse nach unten geht. Ein Trigger dazu könnte die Rede von FED-Chef Powell am morgigen Freitag sein. Insofern könnten die Anleihen gerade in der momentanen unsicheren Zeit neben Edelmetallen trotzdem ein attraktives Anlageinstrument sein. Gerade für jene, die hier noch nicht investiert sind, ist TLT zur Diversifizierung geeignet.

Mögliches Setup: Für einen Swingtrade gilt es, das Heraustreten aus der Formation abzuwarten und das Überschreiten von 145 USD als Kaufsignal zu nutzen. Selbstverständlich könnte man hier mit etwas Abstand bei 140 USD einen Stopp Loss setzen. Wer den ETF auf die Staatsanleihen eher als langfristiges Investment zur Stabilisierung des Depots betrachtet, könnte darauf auch verzichten.

Aussicht: NEUTRAL

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in TLT.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tlt-gewinner-in-unsicheren-zeiten/