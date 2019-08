ThyssenKrupp – Die Gerüchteküche brodelt!

Dow Jones – Alle Augen auf Jackson Hole!

Von den heimischen Werten geht es direkt an die Wall Street, wo der Dow Jones gestern immer noch am Fed-Protokoll vom Vorabend zu knabbern hatte. Denn das war weniger eindeutig (im Sinne von taubenhaft) ausgefallen, als von vielen Anlegern und Marktbeobachtern erhofft. Damit richten sich nun alle Augen auf das an diesem Wochenende stattfindende Treffen der Zentralbanken in Jackson Hole, wo von Fed-Chef Powell neue Signale über den weiteren Kurs der Zinspolitik erwartet werden. Der US-Leitindex ging jedenfalls vorsorglich in Deckung und pendelte über weite Strecken unentschlossen um den Vortagsschlusskurs; neue Long-Impulse kämen hier erst nach einem Ausbruch über 26.500, besser noch 27.000 Punkte in den Markt. Nach unten stützt zunächst die runde 26.000er-Schwelle, bevor es bei 25.600 Punkten zum Showdown an der 200-Tage-Linie käme!