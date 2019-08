Xendpay will RippleNet für internationale Geldtransfers nutzen. Kryptowährung XRP kann heute zulegen.

Bei Ripple geht es ziemlich heiß her! Fast wöchentlich verkündet das US-amerikanische Fintech-Unternehmen, das durch seine Kryptowährung XRP bekannt ist, neue Partnerschaften mit Zahlungsdienstleistern. So wurde gestern veröffentlicht, dass das in Großbritannien ansässige elektronische Zahlungsinstitut Xendpay die Softwarelösung RippleNet verwenden wird. RippleNet ist mit über 200 Banken und Zahlungsdienstleistern verbunden und ermöglicht grenzüberschreitende Zahlungen. Xendipay betont die Vorteile von RippleNet. So dauert eine Überweisung z.B. in der thailändische Währung Thai Baht von Deutschland nach Thailand nicht mehr 3 bis 4 Tage, sondern wird bereits innerhalb einer Stunde beim Empfänger gutgeschrieben. Dazu ist die Transaktion deutlich kostengünstiger im Vergleich zu einer üblichen Banküberweisung. Die Kryptowährung XRP kann von dieser guten Nachricht profitieren. Gegen 10:30 MESZ steigt XRP gegenüber dem US-Dollar um 0,63% auf 0,2730 US-Dollar.